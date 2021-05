Wetenschappelijke erkenning voor voedselbos in Geffen

Video Meeuw zit vast in kabel van hoge glijbaan in Oss, ondanks reddingsac­tie van brandweer overleeft hij het niet

20 mei OSS - Een meeuw kwam donderdagmiddag vast te zitten in een staalkabel van de hoge glijbaan bij het Golfbad aan de Euterpelaan in Oss. De brandweer zette een hoogwerker op bijna maximale reikwijdte in om de gevleugelde rakker te redden. Het beestje raakte zo ernstig gewond dat de dierenarts niets anders kon doen dan hem uit zijn lijden verlossen.