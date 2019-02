Wethouder Bernheze roept op tot kalmte over toekomst natuurgebied Maashorst

D66 Bernheze maakte zich grote zorgen over de koers die de vier Maashorstgemeenten gaan varen na het vertrek van bestuurder Versteijlen en eerder al Hendrik Hoeksema. Vandaar dat de partij daaromtrent alles wil weten van portefeuillehouder Peter van Boekel, wethouder in Bernheze. Die geeft aan de afgelopen veertien dagen geen contact te hebben gehad met de betrokken partijen. Hij vindt het belangrijk te benadrukken dat de stichting nog in functie is. ,,De continuïteit is niet in het geding. Het is alleen jammer dat het mooie werk van de afgelopen jaren zo overschaduwd wordt."