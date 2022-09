Wethouder laat zich niet bang maken bij aanpak huisjesmelkers in Oss

Koudwatervrees

De Osse gemeenteraad vraagt al jaren om maatregelen tegen huisjesmelkers. Maar nu wethouder Van den Bergh met een huisvestingsverordening komt waarin deze maatregelen zijn vastgelegd tonen verschillende partijen koudwatervrees. ,,Wij zijn altijd voor de opkoopbescherming geweest", stelde Quinten Braakman van de SP donderdagavond in de raadscommissie Ruimte. ,,Maar we vragen ons wel af wat het effect zal zijn als we dit alleen in deze vijf wijken invoeren. Leggen we hiermee geen extra druk op andere wijken en dorpen, waar de beleggers nog wel hun gang kunnen gaan?”

Van den Bergh: ,,Ik snap de angst voor een waterbedeffect. Maar we kunnen deze maatregel niet zomaar overal invoeren. We moeten op iedere locatie aantonen dat schaarste aan betaalbare woningen veroorzaakt wordt door huisjesmelkers. In de genoemde vijf wijken kunnen we dat. In andere wijken en dorpen niet.”

Juridisch glad ijs

Van den Bergh in een informele toelichting: ,,Juist om niet onderuit te gaan bij de Raad van State beginnen we in deze vijf wijken. Hier weten we zeker dat we goed zitten. Ik sprak pas nog iemand uit de Ruwaard die drie of vier keer per jaar wordt benaderd door beleggers met de vraag om zijn huis te kopen. Belachelijk. Al die huizen gaan aan de neus van onze eigen inwoners voorbij. We moeten nu doorpakken.” Dat de gemeente de stroom aan vergunningaanvragen niet aan zal kunnen is een zorg die de wethouder niet deelt.