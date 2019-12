Wethouder na week op 50 euro: ,,Ik ben blij dat het erop zit”

Van Geffen nam een paar weken geleden de uitdaging van Elly Slegtenhorst van de Osse Quiet Community aan, als enige overigens, van de volle raadszaal waarin zij haar oproep deed. Wat volgde was een week vol ontberingen; van natregenen op de fiets, tientallen kilometers per dag trappen omdat benzine te duur is, honger lijden, weinig energie en afvallen. Vier kilo verloor Van Geffen, maar hij hield vol. Gesteund door velen, maar ook bekritiseerd. Mensen die écht in armoede leven hoeven het immer niet slechts een weekje vol te houden.



,,Ik heb nog 1 euro en 35 cent over. Dit weekend hebben we het niet slecht gehad, omdat we vorige week heel zuinig aan hadden gedaan. Nu hadden we zaterdag en zondag lekkere broodjes bij het ontbijt. Ik ben trouwens niet meer bij mijn ouders gegeten, we zijn gewoon thuis gebleven met zijn allen.”