Wethouder: ‘Ook toerismebureaus in Geffen en Lith’

Van der Schoot zet niet meteen een zak met geld op tafel om een informatiecentrum in te richten en te bemannen. „Zo’n bureau moet niet van de gemeente worden. Dat werkt in mijn ogen niet. Het moet van de inwoners zelf zijn. Maar we willen wel graag de regie houden en denken graag mee om dit mogelijk te maken.” Van der Schoot heeft her en der zaadjes geplant in de hoop dat er iets moois gaat groeien. Doel is om tot een netwerk te komen van informatiepunten die elkaar versterken.