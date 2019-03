Wethouder Oss bevestigt hang naar meer macht in Maashorst

Dressuur­prijs beloning voor hard werken van Sophie(10): ‘Ik heb de rijbak goed verkend’

18 maart ERP - Voor Sophie van der Steen was de Nederlandse titel pony’s dressuur die ze vorige week veroverde niks minder dan de beloning voor al het harde werken van de afgelopen tijd. Beter dan ooit had de 10-jarige amazone uit Erp zich met haar pony Yellow Boy voorbereid op de wedstrijd in het Gelderse Ermelo. ,,Ik had extra veel getraind en de rijbak goed verkend.”