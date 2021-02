Wethouder Van Boekel stapt op in Bernheze

‘Het besluit om mijn taken neer te leggen valt mij zwaar. Ik merk dat ik de energie niet meer heb om mijn termijn vol te maken. Voor mijn eigen welzijn en gezondheid moet ik een stap terug zetten. Ik heb mij altijd volledig ingezet voor de taken waarvoor ik bestuurlijk verantwoordelijk ben. Ik voel me enorm betrokken bij onze gemeente en ervaar dagelijks hoe belangrijk het is om alle energie in te zetten om het beste te doen voor onze gemeente’, staat in de verklaring van Van Boekel. Deze verklaring is via de gemeente naar buiten gebracht.