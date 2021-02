Wethouder Van Boekel stopt in Bernheze: ‘Voor mijn eigen welzijn en gezondheid’

HEESCH - Peter van Boekel legt per direct zijn taken als wethouder van Bernheze neer. Dit heeft de gemeente dinsdagavond bekend gemaakt. Zijn partij CDA gaat op zoek naar een opvolger en hoopt die op korte termijn te presenteren.

Van Boekel was zeven jaar wethouder en met name actief op het terrein van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Hij kon slecht tegen het in zijn ogen steeds hardere politieke klimaat, zo valt op te maken uit de verklaring bij het bericht over zijn vertrek. Ook spelen gezondheidsredenen mee. Om die redenen nam Van Boekel vorig voorjaar al een time-out van drie maanden.

‘Het besluit om mijn taken neer te leggen valt mij zwaar. Ik merk dat ik de energie niet meer heb om mijn termijn vol te maken. Voor mijn eigen welzijn en gezondheid moet ik een stap terug zetten', staat in de verklaring van Van Boekel. Deze tekst is dinsdagavond door de gemeente verspreid. Van Boekel, die eerder twaalf jaar raadslid was, wilde er desgevraagd geen nadere toelichting op geven.

‘Toenemende verharding’

Als wethouder van bouwzaken had Van Boekel het de voorbije jaren enkele keren zwaar te verduren. Hij had moeite met de kritiek in de politiek, in de pers en op straat, zo geeft hij aan in zijn verklaring: ‘Wat me erg raakt en mede heeft geleid tot mijn besluit, is de toenemende verharding in het debat en beeldvorming. Ik ben positief ingesteld en ga steeds uit van het goede van de mens. Zo zit ik in elkaar, zo werk ik en zo wil ik werken.’

‘Waarden die ik belangrijk vind – respect, zorgvuldigheid en samenwerken – lijken onder druk te staan', vervolgt Van Boekel. ‘Ik zie dat politiek steeds persoonlijker wordt gemaakt. Zaken die niet goed gaan, hoe klein ook, worden uitvergroot. Ik merk dat ik het steeds lastiger vind om dat te relativeren. Er is naar mijn idee te weinig aandacht voor zaken die wel goed gaan. Er is de afgelopen jaren veel tot stand gebracht en daar kijk ik met gepaste trots op terug.’

Moorman betreurt vertrek

In een schriftelijke reactie noemt burgemeester Marieke Moorman de grootste verdiensten van Van Boekel, wiens vertrek betreurt: ‘Bernheze verliest een hardwerkende wethouder met een grote betrokkenheid bij de gemeente. Dankzij zijn inzet zijn in Bernheze 800 huizen gebouwd of in aanbouw en liggen plannen klaar voor nog eens 400 woningen. En in het buitengebied zijn vele agrariërs geholpen met omschakelen of stoppen van hun bedrijf.’