Wethouder van ingrijpende zaken staat met windpark voor grootste krachttoer

Nieropera­tie Christel van der Leest gaat nu toch gebeuren, maar het blijft spannend

24 november HEESCH/NIJMEGEN - Het blijft een achtbaan van emoties waar ze in zit, maar rustiger vaarwater is in zicht voor nierpatiënte Christel van der Leest. Kreeg ze eind oktober het telefoontje dat haar niertransplantatie was uitgesteld en zakte de grond onder haar voeten vandaan, nu is dé dag van de operatie toch nog vrij snel aangebroken. De spanning van het onzekere wachten heeft plaatsgemaakt voor een andere spanning: gaat alles goed...