Wethouder Van Kessel zwaait met dirigeerstok in Maestro Berghem

Maestro Berghem vindt zaterdagavond plaats in de Berchplaets en begint om 19.30 uur. Het orkest van Muziekvereniging Harmonie Concordia Berghem vormt het lijdend voorwerp van de aspirant-dirigenten. Elke kandidaat neemt twee stukken voor zijn of haar rekening. In het eerste gedeelte dirigeren zij klassieke werken zoals bijvoorbeeld ‘An der schönen blauen Donau’ van walskoning Johann Strauss jr. In het tweede gedeelte komt filmmuziek aan bod, zoals uit de kaskrakerreeks Star Wars. Een kaartje kost €7,50 in de voorverkoop en €10,- op de avond zelf en is inclusief 1 consumptie.