Wethouder volhardt: ‘Foto’s van keuken en badkamer is geen inbreuk op privacy’

OSS - Zelf foto’s aanleveren van je keuken en badkamer aan de gemeentelijke belastingafdeling tast de privacy van de eigenaren niet aan. Een taxateur over de vloer is een grotere inbreuk, vindt de Osse wethouder Frank den Brok.

Den Brok reageert op vragen van de VVD. Deze partij is bezorgd over de nieuwe methode van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) om de waarde van woningen vast te stellen. ,,In hoeverre bent u het met mij eens dat dit in strijd is met privacy van de inwoners”, wilde VVD-raadslid Steffan Vos weten. Den Brok reageert resoluut: ,,Hier ben ik het niet mee eens. Er worden geen persoonsgegevens gevraagd en verwerkt. De foto’s worden behandeld als objectgegevens binnen de WOZ-administratie.”

Digitaal rondsnuffelen achter de voordeur

De zorgen van de VVD worden gedeeld door stichting Bits of Freedom, die opkomt voor digitale burgerrechten. Volgens deze organisatie komt de gemeente via de foto’s digitaal rondsnuffelen achter de voordeur. ,,Dat is gevoelsmatig echt anders dan een taxateur die alleen rondkijkt en op basis daarvan een waarde bepaalt. Een gemeente zou minder ingrijpende middelen moeten kiezen om dit doel te bereiken”, reageerde adviseur Rejo Zenger eerder al in het Brabants Dagblad.

Quote Wie niet bereid is om informatie te leveren, zal zelf bij bezwaar tegen de WOZ-bepaling moeten aantonen dat de waarde niet juist is Frank den Brok, Wethouder financiën Oss

Den Brok volhardt: ,,Ook een taxateur maakt foto’s en aantekeningen. De foto’s die de huiseigenaren zelf opsturen komen in exact hetzelfde beveiligde systeem terecht.” Het risico dat mensen valse foto’s opsturen van aftands sanitair om zo de WOZ-waarde te drukken, acht de wethouder klein. De metadata van de digitale foto’s worden gecontroleerd en ook wordt met een driedimensionaal model gekeken of de beelden in de betreffende ruimtes passen. Ervaring leert ook dat er nauwelijks met ingestuurde foto’s wordt gefraudeerd.

Niet uniek

Mensen die geen foto’s kunnen of willen opsturen hebben de mogelijkheid om met de BSOB te bellen. ,,Samen kijken we dan naar een passende oplossing. Wie geen contact opneemt met BSOB en ook niet bereid is om informatie te leveren, zal zelf in het geval van bezwaar tegen de WOZ-bepaling moeten aantonen dat de waarde niet juist is. De bewijslast keert dan in zekere zin om.” De wethouder wijst erop dat deze aanpak niet uniek is. In ongeveer tachtig gemeenten in Nederland wordt deze werkwijze al gehanteerd.

De BSOB int de gemeentelijke belastingen en heffingen voor onder meer Oss, Bernheze, Maashorst en Boekel. De dienst bespaart flink op de kosten als er geen taxateurs meer op pad hoeven te worden gestuurd. Het is de bedoeling dat nu eerst 30.000 eigenaren van vrijstaande huizen actuele foto’s insturen van hun interieur. Later komen ook andere woningtypen aan de beurt.

