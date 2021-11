Wethouder wil vooral ‘gebouwelijk plan’ voor De Pas, commissie maakt zich zorgen over visie voor huiskamer

BERNHEZE - Het laatste woord over de huisvesting van De Pas en de bibliotheek in Heesch is nog niet gezegd. Maandagavond kruisten commissie en wethouder voor de zoveelste keer de degens over wat de huiskamer van Heesch moet worden.

De wrange nasmaak die de kwestie De Nieuwe Instelling naliet in de monden van de Bernhezer gemeenteraadsleden en het college was maandagavond nog goed te proeven. Het college heeft, na een pauze van een jaar waarin er een nieuw bestuur aantrad in De Pas, nu het plan opgevat om de samenvoeging van De Pas en bieb samen te laten vallen met een inventarisatie van de ruimte die de gemeentelijke organisatie, inmiddels eigenaar van het pand van De Pas, en tevens gebruiker, nodig denkt te hebben.

Waar aanvankelijk de meeste commissieleden aangaven blij te zijn met de startnotitie die wethouder Rien Wijdeven had geproduceerd om de onderhandelingen met zowel De Pas als de bieb te heropenen, was Progressief Bernheze niet te spreken over de doelstelling van het plan. ,,Het lijkt wel een bezuinigingsronde, in plaats van een plan voor een bruisende sociaal-culturele instelling waar iedereen zich welkom voelt”, vond Ellen Neelen. Ze kreeg uiteindelijk bijval van onder andere D66 die zich afvroeg of het wel slim was om eerst de huisvesting te organiseren, voordat de verschillende partners duidelijk hadden aan welke ruimte überhaupt behoefte was. Ook Blanco vond het zorgelijk dat er afzonderlijk nu twee plannen gemaakt werden, één voor de fysieke ruimte en één met een inhoudelijke toekomstvisie. ,,Die twee gaan misschien uit elkaar lopen en dan blijkt straks dat ze niet meer samen te krijgen zijn. Je kunt beter alles in één keer goed doen, ook als het dan wat langer duurt.”

‘Gebouwelijk verhaal’

Want dat was het grote bezwaar van wethouder Wijdeven, die speciaal voor de gelegenheid een nieuw bijvoeglijk naamwoord bedacht. ,,We praten nu puur over het gebouwlijk verhaal. Dat heb ik ook aan het bestuur van De Pas verteld, want die voelden zich overdonderd door de snelheid waarmee we dit uitvoeren. Zij hebben de opdracht gekregen om eerst de exploitatie op orde te krijgen, daar hebben ze twee of drie jaar tijd voor nodig. Maar wij hebben als gemeente ook een belang, wij kunnen niet drie jaar op onze handen zitten.” Sinds de gemeente eigenaar is van het pand, en er door de coronacrisis veel ambtenaren thuis werken, kampt De Pas met veel lege ruimte. Dat kost geld. Wijdeven benadrukte dat er vertrouwen is bij de partijen die deel moeten gaan nemen aan de gezamenlijke huisvesting. ,,Ík ben niet zo negatief”, pareerde hij de bezwaarmakers. Overigens doet cursuscentrum De Eijnderic vooralsnog niet mee in het hele plan, terwijl die instelling aanvankelijk zou fuseren met De Pas. Een gesprek met de gemeente hierover vlak na de zomer zou slecht verlopen zijn, vertelde de wethouder.

Het onderwerp wordt medio december nog besproken in de gemeenteraad. Progressief Bernheze hintte op een amendement op de huidige startnotitie, onder andere met meer aandacht voor de doelstelling en de communicatie en de participatie. ,,Want dat is onze rol als commissie, zoals die ook uit het rekenkamercommissie-rapport kwam.” Die rekenkamercommissie kwam in oktober met een zeer kritisch rapport over het kostbare traject dat tot een hernieuwd gemeenschapshuis op De Misse in Heesch moest leiden. De Nieuwe Instelling kostte de gemeenschap al een paar ton aan projectbegeleiding en onderzoeken door externe bureaus. Ook met het laatste plan is een extra 81.000 euro gemoeid.