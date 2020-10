Wethouder zelf wil De Pas open houden als bestuur opstapt: ‘Geef mij de sleutel maar’

Of de in Heesch hoog oplopende discussie over dorpshuis De Pas de wethouder de kop kan gaan kosten? Rein van Moorselaar reageert beslist: ,,Geen moment denk ik er aan om op te stappen over deze kwestie. Want Heesch is er bij gebaat dat we daar in De Pas een goede ‘huiskamer van Heesch’ krijgen. En daar helpt mijn opstappen niets aan.’’