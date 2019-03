Wie durft mag beginnen met zingen bij Queen-film in Oss

De tune van filmmaatschappij 20th Century Fox schalt door de zaal heen. De melodie is even herkenbaar als altijd, maar klinkt vanavond in de gitaren van Queen, in plaats van in knallend koper. In kleurige neonletters loopt vervolgens de songtekst van 'Somebody To Love' door het beeld, alsof het een karaokevideo is, waarmee ook de minder fanatieke aanhang van de band moeiteloos meezingen kan.