Wie in de kou wilde bikkelen, moet nog éven wachten: de Maasdijk Winterrun wordt verzet naar 28 februari

Of de coronamaatregelen tegen die tijd wél versoepeld zijn, is natuurlijk de vraag. Voorzitter van De Maasdijk Jeroen Ulijn: ,,Nu begin volgend jaar een vaccin beschikbaar lijkt te komen, zijn we optimistisch over de nieuwe datum van de Winterrun. En uiteraard over de 2021-editie van De Maasdijk op 19 en 20 juni, die we gaan uitbreiden met een Kennedymars: de 80 van De Maaskant.”