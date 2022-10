Wie ook een beroep deed op hem, Bert van der Linden stond altijd in de ‘aan-stand’

Schip vaart met langzame snelheid onder spoorbrug, ProRail legt treinver­keer tussen Oss en Nijmegen stil

RAVENSTEIN - ProRail heeft vrijdagmiddag rond 15.30 uur het treinverkeer tussen Oss en Nijmegen stilgelegd. De spoorbeheerder deed dit omdat er een melding was binnengekomen dat een schip tegen een spoorbrug in Ravenstein was gevaren.

30 september