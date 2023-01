Wie stak 25-jarige bewoner Floraliastraat in de nek? Bloedsporen wijzen op tweede verdachte

Dierenop­vang De Maashorst zoekt al ruim twee maanden zelf naar asiel: ‘Sinds 1 oktober dakloos’

SCHAIJK/OSS - Dierenopvang De Maashorst is hard op zoek naar een nieuwe locatie, nu de opvang zelf dakloos is geworden. Wilde dieren in nood worden nu door De Maashorst naar de opvang in Someren gebracht, huisdieren gaan naar gastgezinnen. ,,Maar dit is echt een noodoplossing.”

17 januari