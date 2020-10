Wie vermoordde bijna 8 jaar geleden Marja Nijholt (48) in Oss? Burgers gaan de politie helpen met deze oude zaak

Helpende Handen Oss wil af van illegale kledingcon­tai­ner van De Helpende Hand: ‘Zo verwarrend’

24 oktober OSS - De Osse stichting Helpende Handen wil dat de gemeente optreedt tegen illegale kledingcontainers die her en der in de stad staan. Vooral die van stichting De Helpende Hand bij winkelcentrum Ussen is hen een doorn in het oog. Die containers is dus zeker niet van Helpende Handen. ,,Dit is zo verwarrend.”