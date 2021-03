Wielrenster raakt gewond bij aanrijding met auto in Macharen

Huis en haard Frank Lammers ‘overviel’ met Bende van Oss Jugendstil-huis: 4 dagen filmen voor 2 minuten materiaal

27 februari OSS - Het huis aan de Molenstraat 59 van Jean Pierre en Petra Peeters is er eentje in de categorie ‘love it or hate it’, zo zeggen ze zelf. Het adres was ook de enige gebruikte locatie in Oss voor de film De Bende van Oss (2011).