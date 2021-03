WIJ Heesch viert eerste verjaardag met eigen ruimte in Gezondheidscentrum Ceres

Op dezelfde dag bestaat WIJ Heesch precies een jaar. Inmiddels zijn 125 vrijwilligers actief voor de stichting, die mensen met elkaar in verbinding wil brengen om eenzaamheid en armoede te bestrijden. De activiteiten werden nog steeds ontplooid vanuit huis en vanaf de keukentafel, zegt Ingrid ten Broeke van WIJ Heesch. ,,We hebben nu een kleine ruimte waar we fatsoenlijk kunnen vergaderen en klanten en partners kunnen uitnodigen. Het is het mooiste plekje dat we ons konden wensen, want we werken al veel samen met de partijen die in het Gezondheidscentrum zitten. De lijntjes zijn kort.’’