Wij(k)centrum De Haard: een huiskamer voor álle 14.000 mensen uit de Ruwaard

Het toverwoord in het hele proces was ontmoeten, aldus Jan Bannink, voorzitter van de beheerstichting. ‘Dit nieuwe wijkcentrum bundelt de evenementen die eerder werden gehouden in D’n Iemhof, Ons Huis Van De Wijk en De Spil. De KBO maakt dagelijks gebruik van De Haard, een aantal verenigingen en clubs vullen bepaalde dagdelen.

Ontmoeten is niet alleen ons toverwoord, het past ook prima in het beleid van de gemeente die inzet op thuis in de buurt’. Bannink hecht er waarde aan om te melden dat de nieuwe voorziening echt voor iedereen is: ,,Mensen mogen zomaar binnenlopen om een praatje te maken, te biljarten, darten, een kaartje leggen of om zich aan te sluiten bij de diverse hobbyclubs die hier hun activiteiten ontwikkelen. We willen ook graag inzetten op samen koken en eten, zoals dat bij De Spil al gebeurde. We zijn elke dag open, behalve op zondag, want we zijn zuinig op onze vrijwilligers.” De naam voor het wijkcentrum kwam naar voren tijdens een brainstormsessie nadat een prijsvraag niet het gewenste resultaat had opgeleverd. ,,Die naam voelde meteen goed, een naam die warmte, jezelf thuis voelen en verbintenis suggereert.”

Ludiek

Tijdens de officiële opening is er een belangrijke rol weggelegd voor De Vier Van Vuur, een gelegenheidsgroep van vrijwilligers die op een ludieke manier vragen afvuurt op onder meer wethouder Kees van Geffen en Harrie Windmuller van Brabant Wonen. Tussendoor verzorgt het Wereldvrouwenkoor enkele muzikale intermezzo’s, niet live, maar op het grote scherm. De ondervraagden krijgen na hun ondervraging bossen bloemen die weer worden uitgereikt aan personen die zich ingezet hebben tijdens de bouw.

Een van hen is Lex Olthof (72), in zijn werkzame leven voorman-hovenier van de gemeente Oss. Hij woont in de Sterrebos en heeft zich vrijwel dagelijks bezig gehouden met de aanleg en onderhoud van de tuin. ‘Ik woon op de begane grond, dus ik heb de grootste tuin van Oss’, grapt hij. ,,Ik ben de klus begonnen met een man of tien maar toen het onderhoud ter sprake kwam, in het bijzonder het schoffelen, ben ik uiteindelijk alleen over gebleven. Maar zoals de burgemeester net zei of was het beloven: er zijn hulptroepen op komst. Het is prachtig werk, maar erg veel, zeker voor mij alleen, want ik heb wat lichamelijke beperkingen. Met dit soort zomer brult het onkruid de grond uit, dus je moet er bovenop zitten om te wieden. Ik hoop dus dat die aanvulling snel komt.”