Wijkcentrum Ruwaard in Oss gaat wij(k)huis De Haard heten

Berrie van de Burgt (VDG) stopt als raadslid in Oss, oud-wethouder Adri van der Loop volgt hem op

26 augustus OSS - Voor De Gemeenschap (VDG) neemt afscheid van Berrie van de Burgt als raadslid in Oss. Van de Burgt kan zijn politieke rol niet langer combineren met zijn reguliere werk, zo heeft hij te kennen gegeven. Adri van der Loop, oud-wethouder van Lith, neemt zijn zetel in de Osse raad over.