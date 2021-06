Wil van Rijn start teken- en schildergroep in De Pas en mikt op kunst- en ambachtscollectief Bernheze

HEESCH - Na twee oproepen in het lokale weekblad heeft Wil van Rijn uit Heesch vijf deelnemers bij elkaar voor een teken- en schildergroep in De Pas in Heesch. In augustus gaan ze met een dagdeel per week van start. Uiteindelijk hoopt hij te komen tot oprichting van een kunst- en ambachtscollectief Bernheze.

Van Rijn is oprichter en voorzitter van kunstenaarscollectief Ravenstein (KuCoRa) en verhuisde drie jaar geleden naar Heesch. Voor zover hij weet is er in zijn nieuwe woonplaats niet zoiets als een plek waar (amateur)kunstenaars gezamenlijk vrij kunnen werken, om elkaar te inspireren en ervaringen uit te wisselen.

Zelf zat hij vijf jaar op de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk. ,,Er zijn best veel mensen die veel les hebben gehad en zelfstandig verder willen werken, maar wel samen met anderen. Dus zonder les en niet in cursusverband.’’ Hij weet zeker dat die behoefte er, net als in Ravenstein, in Heesch is. KuCoRa heeft nog steeds 25 leden. ,,Wat in Ravenstein kan, moet in Heesch ook kunnen’’, denkt hij.

Concrete afspraken maken

Van Rijn zag een oproep van De Pas waarin het nieuwe bestuur te kennen gaf dat er ruimten te huur zijn. Zijn initiatief past in zijn ogen uitstekend in het culturele centrum, dat bezig is een doorstart te maken om de bruisende huiskamer van Heesch te worden. Volgende week heeft hij een gesprek met de beheerder om concrete afspraken te maken. Het minimum aantal deelnemers voor de teken- en schildergroep is vijf en dat aantal heeft hij deze week bereikt. Zij betalen per persoon 4,50 euro per dagdeel voor een maand.

Van Rijn mikt voor de start van de teken- en schildergroep op augustus. ,,Als we zichtbaar aanwezig zijn en mensen zien wat we doen, komen er vanzelf meer deelnemers’’, zegt hij. Eind van het jaar hoopt hij dan op zo'n vijftien te zitten (drie dagdelen), om door te groeien naar vijftig deelnemers die verspreid over de week van de ruimte gebruikmaken.

Vijf ezels mogen blijven staan

Degenen die zich nu hebben ingeschreven zijn boven de 60 en allemaal amateurkunstenaar. Maar wat Van Rijn betreft is iedereen welkom, zeker ook jongere mensen. In de ruimte zijn vijf ezels aanwezig en die mogen blijven staan. De deelnemers brengen zelf doek en verf of tekenspullen mee.

Van Rijn mag dan druk zijn met de oprichting van een Bernhezer kunst- en ambachtscollectief, hij blijft ook in de toekomst zeker actief bij KuCoRa.

