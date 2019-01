Wilde paarden en koeien kunnen van Uden naar Oss kuieren nu

Museum Jan Cunen baalt: blote borsten worden steeds van Facebook verwijderd

16:17 OSS - Museum Jan Cunen in Oss baalt stevig van de strenge regels van Facebook en Instagram. Aankondigingen van de nieuwe tentoonstelling ‘Naakt of bloot?’ worden consequent door de sociale media verwijderd. Daardoor voelt Jan Cunen zich belemmerd in het uitdragen van zijn artistieke visie.