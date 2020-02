Willeke Alberti zingt voor nieuwe rolstoelbus nadat vorige in Oss in vlammen opging

Willeke Alberti treedt op in het atrium van Norbertushof. Haar publiek zal bestaan uit bewoners, thuiszorgcliënten van zorginstelling Pantein en familieleden en mantelzorgers. Bewoners krijgen het kaartje van Pantein, de anderen betalen 10 euro. Het is een besloten bijeenkomst.



Het optreden is uitverkocht, benadrukt een woordvoerster van Pantein. ,,Ja, zet dat er asjeblieft bij, want het zou vervelend zijn als we op de dag zelf een enorme toeloop krijgen en mensen moeten teleurstellen. Het is voor het eerst dat we zo'n grote artiest hier hebben.’’