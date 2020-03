Willem van Hanegem is zelf ook verbaasd dat hij zoveel publiek trekt in Lievekamp

Zie hem daar zitten: pretoogjes, grijns op het gezicht, relaxed ogend, sjaaltje nonchalant om de schouders en verbaasd over zoveel belangstelling voor zijn theatercollege Een bijzondere avond met De Kromme in De Lievekamp.

Willem van Hanegem, inmiddels 76 lentes jong, drukt al meer dan zestig jaar zijn stempel op het vaderlands voetbal, eerst als speler van het roemruchte elftal van Feyenoord dat in 1970 als eerste Nederlandse club de Europacup 1 in de wacht sleepte, in 1974 als een van de dragende krachten in het Nederlands elftal dat net niet wereldkampioen kon worden door die vermaledijde Duitsers.

Al deze hoogtepunten en meer uit zijn loopbaan worden besproken, waarbij voormalig journalist Eddy van der Ley fungeert als interviewer. 'De Kromme' neemt geen blad voor de mond en komt met meningen waarbij hij niets en niemand ontziet.

Van Hanegem blikt niet alleen terug, maar praat ook over actuele zaken zoals het uitstekend presterende Feyenoord: ,,Nee, een trainer is geen toegevoegde waarde, goeie spelers maken elkaar beter. Dick Advocaat pakt zoveel punten omdat hij de elf spelers op de juiste plek neerzet, niet meer en niet minder." Over de problemen bij Ajax is hij eveneens heel uitgesproken: ,,Dat interesseert me helemaal niks."

De mededeling dat Ajax in het bekerduel met FC Utrecht achterstaat, zorgt voor een glimlachje en applaus in de zaal. Over zijn optreden in het programma Business Class is hij uitgesproken: ,,Presentator Harry Mens is mijn man. Hij heeft totaal geen verstand van voetbal, maar is wel een heel sociale kerel. Programma voorbereiden? Zoiets stoms verzin je van tevoren toch niet.”

Uit Vlaardingen en Utrecht naar Oss

Diehard-fans vader en zoon Alewijn (59) en Ruben (28) zijn speciaal uit Vlaardingen en Utrecht naar Oss gekomen om hun idool te zien. ,,Feyenoord zit in je bloed, ik heb al die kampioenschappen meegemaakt en alle beelden die werden vertoond, zijn mij bekend", aldus vader.

