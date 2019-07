‘Willen jullie kermisfeesten? Ruim dan maar stuk kermisterrein leeg’

Horecazaak tHuis in Haren sluit, opvolgster serveert Pools eten

12 juli HAREN - Gasterij tHuis in Haren is bezig aan haar laatste dagen. Het echtpaar Jan van Houwelingen en Ryan de Kleijn zegt in een afscheidsbrief dat ‘het vele en lange werk niet in balans is met de opbrengst’ van de horecagelegenheid die bed&breakfast, terras en vergaderlocatie combineert. In het pand komt een nieuwe horecazaak; Klaudia Cierniak zet de formule door, maar dan onder de naam Slonsko en met een Poolse kaart.