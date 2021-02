Willy Suppers (85) was dertig jaar lang hét gezicht van 't Putje in Oss

Willy Suppers werd in 1935 geboren in de toenmalige gemeente Oijen en Teeffelen. Al op jonge leeftijd verhuisde hij naar Oss, waar zij ouders een taxibedrijf runden. In 1964 trouwde hij met Leny Govers, om samen een jaar later 't Putje over te nemen. Die zaak was al sinds de oprichting in 1928 in handen van de familie Govers.