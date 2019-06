Windpark Stijbeemden: ‘Geen slagschaduw voor omwonenden’

Adviesbureau en ontwikkelaar Renewable Factory Wind and Solar Energy begeleidt een zevental boeren die grond bezitten in het open gebied tussen Ravenstein, Haren, Berghem, Herpen en Deursen-Dennenburg. Zij werken al 2,5 jaar in stilte aan een plan op langs het spoor negen windturbines op te richten en te exploiteren.



Tot op heden zijn alleen bewoners in een straal van achthonderd meter rond het plangebied actief geïnformeerd. Een paar weken geleden publiceerde het Brabants Dagblad een artikel over het plan, waarna de roep om informatie aanzwol. Bij de gemeente vingen zij bot, want die is tot op heden niet betrokken bij de plannen.