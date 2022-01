Windwokkels op Osse daken zijn goed voor het imago, maar amper voor het milieu

Over wat voor apparaten gaat het eigenlijk?

Vanaf 1 februari mag iedereen in Oss een vergunning aanvragen voor een kleine windmolen of -wokkel voor op het eigen dak of in de eigen tuin. Die zijn een meter of anderhalf hoog en worden aangeprezen als de perfecte aanvulling op zonnepanelen. Ze leveren immers ook stroom in de nacht en wanneer het bewolkt is.