Winkelcentrum Ruwert dit voorjaar op de schop voor nieuwe entrees en uitbreiding Albert Heijn

De Visscher opent tweede viszaak van Oss in winkelcen­trum Ruwert

6 november OSS - De populaire viszaak De Visscher opent binnen twee weken een tweede vestiging in Oss. Na een stek aan de Walstraat in het centrum, is de speciaalzaak straks ook te vinden in de Ruwert. Het versaanbod van dat winkelcentrum wordt daarmee nog een stukje completer.