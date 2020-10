Winkelen met een masker op; in Oss doet de helft het

De meeste mensen die geen mondkapje dragen in de supermarkt willen daar niets over zeggen. Nikki uit Nijmegen wel, al houdt ze haar achternaam liever anoniem. Ze werkt in Ravenstein, en was rond lunchtijd even de Coop ingerend voor een boodschap. ,,Ik vind ze verschrikkelijk, die mondkapjes. Ik moet ze op mijn werk soms dragen, en ik vind het helemaal niets. Ik let wél op. Ik hou gewoon goed afstand in de supermarkt, maar zonder mondkapje.”