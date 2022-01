Winkelnieuws: Levix verhuist naar oude stek De Kwast met Experience Centre Oss

De huidige winkel aan de Walstraat is maar sober vergeleken bij de nieuwe zaak die Levix in Oss opent. Die moet helemaal draaien om de beleving van de bezoekers. Met game-installaties om uit te proberen of de nieuwste laptops om zelf te vergelijken. In Den Bosch en Uden staat al een vergelijkbaar concept.

Met de verhuizing groeit Levix van 150 naar 400 vierkante meter. Na een korte maar ingrijpende verbouwing moet het nieuwe pand uiterlijk op 1 april de deuren openen. Maar daarmee is de computershop nog niet klaar. Levix wil het overkapte gedeelte aan de voorzijde van de winkel namelijk bij de zaak betrekken. Op die manier wordt die nog eens 100 vierkante meter groter. Het papierwerk voor die verbouwing is echter nog niet klaar. Daarom wordt nu alvast verhuisd om over een jaar of wat te gaan uitbreiden.

Na vijf jaar weer reuring

Levix is de pandemie volgens directeur Rob Lepoutre heel aardig doorgekomen. De winkels moesten weliswaar meerdere keren dicht, maar als dienstverlener kon het bedrijf blijven doodraaien. Daardoor is de schade door corona te overzien.

De verhuizing betekent dat er vijf jaar na de sluiting van De Kwast weer reuring komt in het prominente winkelpand aan de Molenstraat, dat straks bovendien uitkijkt op het Walkwartier. ,,We hebben twee jaar lang overlast ingecalculeerd”, zegt Lepoutre. ,,Maar daarna zitten we pal naast een van de grootste attracties van de binnenstad, een hele mooie plek.”

Volledig scherm De Kwast in Oss ging alweer vijf jaar geleden dicht. © Google Streetview