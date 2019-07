Winkels verdwijnen, woningen en horecazaken verschijnen in Brabantse binnensteden

Hennepver­dach­te uit Oss: de boekhouder was de kwaaie pier

19:00 ARNHEM/HEEREWAARDEN/OSS - Een 52-jarige man uit Oss wees bij het gerechtshof in Arnhem de beschuldigende vinger naar zijn boekhouder als degene die verantwoordelijk was voor hennepteelt in zijn bedrijfspand in Heerewaarden twee jaar geleden. ,,Alles wijst erop dat ik het gedaan heb, maar dat is niet zo.”