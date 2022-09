Winnende foto van de Os van Oss ‘technisch zeer geslaagd’

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Fotoclub Focoss werd zaterdag een foto-expositie geopend op het grasveld in het Osse Jan Cunenpark. De expositie blijft tot 2 oktober staan en is gratis toegankelijk. Aan het jubileum was ook een fotowedstrijd gekoppeld waarin gevraagd werd om ‘Mijn Oss‘’ in beeld te 'vangen‘.