Winterland is thuis op de Heuvel: ‘Hier zijn we op onze plek’

Wie de meest recente nieuwsberichten over Winterland Oss achter elkaar plakt zou denken dat het niet al te best gesteld is met het jaarlijkse schaatsevenement in het Osse centrum. De organisatie stuurde in november nog een brandbrief naar de gemeenteraad om te pleiten voor een hogere bijdrage. Het gemeentebestuur steekt juist in op verlaging van de subsidie. En dan was er ook nog dat incident met de gedooide ijsvloer, nadat een onverlaat had gerommeld met de vriesinstallatie.