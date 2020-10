Winterland Oss gaat toch niet door: ‘Moreel en financieel onverantwoord’

Streep door alle carnavals­ac­ti­vi­tei­ten Smouskes Zeeland

12 oktober ZEELAND - Stichting Carnaval De Smouskes in Zeeland heeft een streep gezet door alle activiteiten in aanloop naar en tijdens het komende carnaval. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de stichting dit besluit genomen, in overleg met burgemeester Bakermans en de gemeente Landerd.