Winterland Oss trekt naar Eikenboomgaard, met schaatsbaan uitsluitend voor jeugd

Oplichter ‘collec­teert’ namens Osse kinderboer­de­rij De Elzenhoek: ‘Wij collecte­ren nooit’

19 september OSS - In Oss loopt zaterdag iemand rond die zich voordoet als collectant van NME-Centrum en kinderboerderij De Elzenhoek. ‘Dit is niet waar, deze meneer is een oplichter! Wij collecteren namelijk nooit', schrijft de organisatie op de Facebookpagina.