‘Winterse’ beelden van Oss vanuit de lucht: stad ligt bedekt onder een witte laag sneeuw

Er is de afgelopen nacht in Brabant een paar centimeter sneeuw gevallen. Dit staartje van de winter hebben we te danken aan lucht die direct afkomstig is van de Noordpool. ,,Het is voor april zeker een bijzondere situatie. We hebben dit te danken aan een koude noordwestelijke stroming waarmee een hoop vocht is aangevoerd’’, zegt weerman Leon Saris van Weerplaza. Echte sneeuwpret zit er desondanks niet in. ,,De temperatuur loopt vanochtend al snel op, waardoor de gevallen sneeuw weer snel weg zal smelten.”