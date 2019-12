Wiskundigen en scheikundigen welkom voor de klas in Oss en Veghel

OSS/VEGHEL - Afgestudeerden van de universiteit staan binnenkort voor de klas in onder meer Oss, Veghel en Boxmeer. Diverse middelbare scholen hebben zich bij een project aangesloten om het lerarentekort in het onderwijs te bestrijden. Vooral wiskundigen, scheikundigen en neerlandici met een universiteitsdiploma zijn erg gewild.

Aan het project, genaamd Trainees in Onderwijs, doen in totaal vijf Brabantse middelbare scholen mee. Afgestudeerden van de universiteit worden binnen twee jaar leraar en krijgen vanaf dag één volledig betaald.

,,Met Trainees in Onderwijs proberen we een nieuwe doelgroep aan te spreken: de afgestudeerden van de universiteit. We willen mensen aanspreken die meer willen doen dan alleen lesgeven’', zegt Sanne van Kempen, directeur van Stichting Trainees in Onderwijs. ,,Zo kunnen ze nog een andere baan hebben of wetenschappelijk onderzoek doen.’’

Mensen uit Westen vinden Brabant te ver

Het project loopt al in de Randstad, maar nu dus ook in Noord-Oost Brabant. ,,We merkten dat mensen uit het westen Brabant vaak te ver weg vinden, terwijl mensen uit de regio juist willen blijven.’' Dit is ook een van de redenen waarom onder meer Het Hooghuis uit Oss, het Zwijsen College uit Veghel en het Elzendaalcollege en Metameer in Boxmeer meedoen aan de regionale versie van dit project.

Osse scholen van Het Hooghuis die meedoen zijn het Titus Brandsmalyceum en het Mondriaan College. Bij het Hooghuis was maandag niemand bereikbaar voor een toelichting. Wel kan Jacques Marsmans van het Elzendaalcollege in Boxmeer uitleg geven: ,,De trainees staan al vanaf dag één voor de klas. Met alle verantwoordelijkheden. Wij gaan ze wel begeleiden. Maar het mes snijdt aan twee kanten, want werkenden nemen andere kennis mee.’’

