Wispelturige dochters? Dan moest je maar bij de vrouwenbond gaan

Ook niet moeilijk: de vrouwen van enkele industriëlen, de burgemeester, de notaris en de dokter. Zij ontleenden hun status voornamelijk aan de functie van hun echtgenoten. Toch ontplooiden ze eigen activiteiten waarmee ze op gezette tijden uit hun schaduw traden. Dat deden ze vooral met charitatieve en sociale activiteiten.

Armenzorg en drankbestrijders

We komen ze tegen bij de verenigingen voor armenzorg, bij de drankbestrijders en in kerkelijke organisaties. In 1921 bundelden zij hun krachten in een nieuw initiatief: de Vrouwenbond. Die kar werd getrokken door de vrouwen van burgemeester Van den Elzen, notaris Stael, dokter Verbeek en dokter Wasmann. Tot dit illustere gezelschap hoorde ook mevr. Van Dijk-van Well, een drijvende kracht achter meer verenigingen, en enkele jonge dames, mejuffrouw Antoinette Speet en mejuffrouw Henriëtte van Erp. Pastoor Bloem hield de dames godsdienstig in het gareel want hij werd toegevoegd als geestelijk adviseur.

Het huishouden even verlaten

‘Er staan grote dingen op het spel’, werd de vrouwen van Oss voorgehouden. Daarom mochten zij voor de oprichtingsvergadering van de Vrouwenbond gerust het huishouden even verlaten, meldde een oproep in De Stad Oss. Op 6 maart zouden ze te horen krijgen dat een lidmaatschap van de Vrouwenbond ze voordeel kon opleveren bij de opvoeding van de kinderen. Vooral bij die van de dochters die nogal eens wispelturig waren, slordig en vaak te weinig doorzettingsvermogen toonden. Het moesten ‘krachtige vrouwen voor het maatschappelijk werk’ worden, was de doelstelling. Daartoe moesten ze ‘intellectueel, huishoudelijk en godsdienstig ontwikkeld’ worden. Of in de woorden van de spreekster mevr. F. Peters die daarvoor helemaal uit Haarlem was gekomen: ‘Het is droevig hoe vele jonge meisjes haar tijd verbeuzelen met wat liefhebberijtjes, met spelletjes, bezoeken, aan- en uitkleden; met dingen van geen nut. Laat ze toch werken als ze jong zijn’.

Volledig scherm Overzicht van de grote zuigelingensterfte in het dekenaat Oss uit een rapport hierover uit 1921 © John van Zuijlen

Vernietigend rapport

De vrouwen van de Bond moesten ook andere gezinnen daarmee helpen. Op 15 maart werd de 136 leden bovendien om hulp gevraagd voor een bibliotheek voor blinden, met aanbevelingen en geldelijke bijdragen. Maar toen kort daarop een vernietigend rapport verscheen over kindersterfte, met alarmerende cijfer over Oss en omgeving, werd de aandacht daarnaar verlegd. In het dekenaat Oss overleed 16,9 procent van de zuigelingen vóór het eerste levensjaar. Dubbel zoveel als het landelijk gemiddelde. Dat was de schuld van de moeders. Een gedurfde conclusie. ‘Plichtsverzuim’ was het, aldus het rapport. Ze werden zonder pardon neergezet als ‘moordenaars’.

Campagne over zuigelingenzorg

Dit punt van zorg was belangrijker dan de blindenbibliotheek. In de ledenvergadering van 22 maart werd daarom besloten tot een intensieve voorlichtingscampagne over zuigelingenzorg. Oss werd in wijken verdeeld en per wijk werd een propagandateam samengesteld. Als de bestuursleden zouden meedoen was succes verzekerd, want wie zegt nou ‘nee’ tegen de vrouw van de burgemeester, de notaris of de dokter?