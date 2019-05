Wobine Buijs reanimeert samen met haar wethouders: ‘Het kwam er nooit van’

SP deelt taart uit tijdens omstreden zaterdag­markt op de Heuvel in Oss

11:49 OSS - De Osse SP-fractie deelt zaterdagmorgen taart uit aan de marktkooplui op de Heuvel in Oss. Zo feliciteren de socialisten de verkopers met hun langere verblijf in het stadshart. De timing is saillant. Mede vanwege dezelfde zaterdagmarkt zegde het centrummanagement eerder deze week het vertrouwen in het Osse gemeentebestuur op.