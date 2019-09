Woede om van graf gestolen vogel op Osse begraafplaats: ‘Mensen hebben nergens meer respect voor’

OSS - Ze zijn woedend, de nabestaanden van Marie Hilferink en Gradus Baum. Tot voor kort stonden er op het graf van het Osse echtpaar op Begraafplaats Eikenboomgaard twee beeldjes van een vogel. Afgelopen week bleek een van de twee vogels gestolen te zijn. De familie hoopt via social media het beeldje terug te krijgen. En het is bepaald niet de eerste vernieling op de begraafplaats in hartje Oss.

,,Mijn moeder ging vrijdag het graf van opa en oma schoonmaken en er wat bloemen neerleggen. Toen zag ze ineens dat een vogel weg was gehaald", vertelt Riekie van den Acker-Meijer. ,,Het lijkt afgezaagd te zijn, maar wie doet nou zoiets? Mensen hebben nergens meer respect voor. Opa was gek op vogels, daarom stonden ze er", vertelt ze. Via social media probeert de familie het beeldje snel terug te krijgen. ,,Heel veel mensen laten weten hoe erg ze het vinden, maar er zit nog geen tip tussen waar we iets mee kunnen doen.” De familie hoopt dat iemand iets gezien heeft. ,,Het graf van opa en oma ligt vooraan de begraafplaats, dus misschien dat een voorbijganger iets heeft gezien. Bij alle andere graven lijkt er niks gestolen te zijn.”

Sint Willibrordus

De begraafplaats wordt beheerd door vrijwilligers van parochie Sint Willibrordus. De parochie heeft er zes in beheer, die aan de Eikenboomgaard levert de parochie de meeste hoofdbrekens op. ,,In kerkdorpen maken we zoiets niet mee, maar in Oss komt het vaker voor", vertelt vrijwilliger Marion Hoven. ,,Zo is er laatst ook een priestergraf in elkaar geslagen. Dat graf wordt nu met stenen gestut.”

Volledig scherm Het in elkaar geslagen priestergraf © Roy van der Lee

De vrijwilligers van parochie Sint Willibrordus doen hun stinkende best om de begraafplaats goed te onderhouden. Laatst plakten ze briefjes op honderden graven met een oproep aan nabestaanden om zich te melden bij de administratie, omdat onduidelijk is wie de nabestaanden zijn of omdat de grafrechten op het punt staan te vervallen. ,,Daar hebben we heel veel reacties op gekregen. Daardoor hebben we veel op kunnen lossen.”

Gemeentelijke begraafplaatsen

Bij de gemeentelijke begraafplaatsen Begraafplaats Hoogen Heuvel in Oss en Begraafplaats Megen komen vernielingen of diefstal nauwelijks voor, weet beheerder Benno van Erp. ,,Vorig jaar werden er een paar bronzen lantaarntjes gestolen, maar dat is ook alles wat ik op kan noemen. Wel maken we weleens mee dat mensen verse bloemen van een graf pakken.”

Volledig scherm De vogel die niet werd gestolen © Familie Van den Acker-Meijer