WOLF Rally: Je bijzondere auto showen voor het goede doel

De zeventig deelnemers aan de toertocht startten hun tocht zaterdagochtend bij Wolf Mode aan de Molenstraat in Oss. Ze reden daarbij een stukje door het voetgangersgebied in het centrum en kregen daarbij ook dit jaar weer veel bekijks. Daarna volgde een toer door het Brabantse land met lunch op een landgoed in Elshout en een bezoek aan het oldtimermuseum in Boxtel. De dag werd afgesloten met een barbecue en de veiling.

Stofwisselingsziekte

Met de WOLF Rally wordt geld voor stichting Beat Batten opgehaald. Batten is een ernstige erfelijke stofwisselingsziekte waarbij kinderen onder andere al vroeg verschijnselen van dementie krijgen en meestal tussen hun vijftiende en vijfentwintigste overlijden. Iedereen met een bijzondere (niet-elektrische ) auto kon aan de Rally meedoen. Elk team betaalde 250 euro en kreeg daar ook de barbecue voor, het overgrote deel was voor het goede doel.

Tijdens de veiling was er één pronkstuk. Iemand bracht namelijk een oude Ferrari 208 turbo uit 1985 in. De verkoper zette in op 55.000 euro en alles daarboven was voor de stichting. Uiteindelijk ging de auto voor 56.000 euro weg, wat dus duizend euro voor Stichting Batten betekenen. In totaal werd er 22.500 euro opgehaald voor Beat Batten. En dat is bijna twee keer zoveel als bij de eerste editie vorig jaar.