Wonen in eerste Osse gasloze nieuwbouwproject was slechts even wennen

Ze was een van de eerste bewoners die de sleutel in ontvangst nam van haar energiezuinige woning. Erin Flanagan (24) huurt een huis in het eerste gasloze nieuwbouwproject van Oss, aan de noordkant van de stad tegen sportpark De Rusheuvel aan (Macharensweg). Haar huis in Hoeve 1 heeft zonnepanelen op het dak, is optimaal geïsoleerd, heeft de beschikking over een grondwarmtepomp voor de verwarming en warm water, ze kookt op inductie en haar douchekop bespaart water. En wonen in het wijkje, in juli opgeleverd door BrabantWonen, vindt ze ook nog ‘zeer bewoonbaar’.