Wonen in gigantisch notarishuis waar ooit Duitse Luftwaffe-officier en Engelse piloot tegelijkertijd verbleven

Meteen dan maar de rondleiding? Amper ’n voet gezet in de hoge hal met de geweldige zuilen met bogen of Yvonne de Veer-van der Ham (54) steekt direct van wal en vertelt dolenthousiast. Over het achterstallig onderhoud dat ze in juli 2004 aantroffen, nét na de koop van Lithse Dijk 6. Over de kleurrijke muurschilderingen die net als het pand stammen uit 1845. En over de restaurateur, Bert Strik, die ook de supervisie voerde bij de opknapbeurt van het Amsterdamse Tuschinski, maar ‘deze monumentale klus graag zelf wilde doen’. ,,Koffie?”