Woningbrand in Oss, slachtoffer ademt rook in

Weer in de rij voor de winkel: grote drukte vandaag vanwege naderde lockdown en de kerstman kan naar huis

VEGHEL/UDEN/OSS - Nog even een kerstcadeautje halen, of versieringen voor de kersttafel nu het nog kan. Bij Intratuin in Veghel is het vandaag drie maal zo druk als normaal vanwege de mogelijke lockdown. Bij boekhandel Derijks in Oss staat al alweer een rij voor deur. En de zingende kerstman hoeft morgen niet meer terug te komen.

18 december