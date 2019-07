Woningmarkt in Brabant: Tilburgse huizen stijgen minst hard in prijs, Osse huizen veel minder verkocht

BRABANT - De woningmarkt lijkt landelijk een beetje af te koelen. De prijzen stijgen minder hard, het aanbod neemt toe, de gemiddelde verkoopprijs stijgt en er worden over het algemeen iets meer huizen verkocht. Maar hoe zit dat in Brabant?

Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) blijkt dat in het grootste deel van Brabant minder huizen verkocht zijn ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gaat om de regio's Bergen op Zoom, Breda, Waalwijk, Den Bosch, Eindhoven, Oss en Noordoost-Brabant. Vooral in Oss is een flinke daling te zien. Daar zijn ruim 20 procent minder huizen van eigenaar gewisseld.

De Osse makelaar Ron Cheizoo legt uit hoe dat komt: ,,In de bestaande woningsfeer wordt het allemaal wat krapper in Oss. Je ziet al heel lang dat Oss op dezelfde manier beweegt als de Nederlandse markt, alleen dan wel één tot twee jaar later. De kraptetoename die je één tot twee jaar geleden landelijk zag, zie je nu in Oss. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde prijsstijging.”

Maar waar komt dat dan vandaan? ,,Heel plat gezegd: ik denk dat we in Oss vrij nuchtere mensen zijn. We lopen minder snel achter de meute aan. Daar komt bij dat we een industriestad zijn, wat betekent dat het niveau wat lager ligt dan bij een universiteitsstad zoals Nijmegen. Daar is het verzamelinkomen hoger dan hier in Oss en dus kunnen ze duurdere huizen kopen", aldus Cheizoo.

In de regio's West-Brabant, Tilburg/Oirschot, Zuidoost-Brabant en Uden is sprake van stijgende lijnen. Oftewel: daar werden in het tweede kwartaal van dit jaar (iets) meer huizen verkocht ten opzichte van vorig jaar.

Gemiddelde verkoopprijs

De gemiddelde verkoopprijs van een huis is landelijk met ruim 7 procent gestegen naar 308 duizend euro. In Brabant is er nergens sprake van een daling. Al zit de omgeving Tilburg/Oirschot daar het dichtst tegenaan met een stijging van ‘slechts’ 0,6 procent. In de omgeving Oss zijn de verkoopprijzen gemiddeld het meest gestegen, namelijk met 12,6 procent.

En dan de keiharde cijfers: hoeveel betaal je gemiddeld voor een huis in de verschillende regio’s in deze provincie? De grootste uitschieters zijn Den Bosch (340 duizend euro), Zuidoost-Brabant (325 duizend euro) en Waalwijk/Drunen (322 duizend euro). In Bergen op Zoom zou je gemiddeld gezien het minste kwijt zijn aan een huis, namelijk 261 duizend euro.

Verkochte woningen

In (en rondom) Eindhoven werden de meeste woningen verkocht. Daarna volgen Breda en -ondanks de hoge gemiddelde verkoopprijs- Den Bosch. Waalwijk en Oss waren bij huizenkopers het minst populair.