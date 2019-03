Woodstock 50th Anniversary Tribute Tour van start in Oss: waarachtig Woodstock, maar dan ‘n halve eeuw later

Een groter compliment kan-ie zich al twintig jaar lang niet wensen wanneer na afloop van zijn zoveelste Joe Cocker-gig bewonderende blikken verwoord worden tot 'Cocker is niet dood, hij leeft'. Het schuurpapieren stemgeluid, de 'spastische' moves en karakteristieke Joe Cocker-sound: voor de 62-jarige Leon van de Laar uit het Brabantse dorp De Mortel is diens rauwe zangstrot inmiddels zíjn handelsmerk. ,,Maar dan wel met dank aan onze dertien muzikanten tellende band, inclusief vierkoppige blazerssectie en omgedoopt tot Joe Cover Band, die in die twintig jaar eigenlijk alleen maar beter is geworden. We zijn allemaal ouder en rijper. En die typische Cocker-maniertjes? Tuurlijk zitten die in me.”