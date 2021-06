Woonwagenbewoner kon zelden goed doen

Dat modelkampje op Ussen wordt er een zonder gas. Binnenkort draaien de subgemeenschappen dus op stroom, wie weet op zonnepanelen. Of ze gaan weer terug naar die ‘goeie ouwe tijd’ toen ze nog op hout stookten, gejat uit een gemeentelijk of particulier bos, hoor je een framende negatieveling al denken.

Tegendraads imago

Woonwagenbewoners hebben sinds jaar en dag een crimineel, asociaal en tegendraads imago. Dat hebben ze óók aan zichzelf te danken, hoewel ze vaker verdacht werden dan schuldig bevonden. Ruimdenkend was de ‘nette wereld’ ook niet bepaald over de mensen die zij denigrerend asociaal, dom, analfabeet, bedelaars of kampers noemde. In 1953 pleitte voorzitter Felix van het R.K. Woonwagenwerk van de Vincentiusvereniging ‘die overdreven angst tegenover hen eindelijk af te leggen en ze niet langer als minderwaardigen te beschouwen’.

Beladen vete

Daarvoor moest een beladen verleden vergeten worden. Al meer dan een eeuw is er in het Maasland, en niet alleen daar, gemopperd op woonwagenbewoners die je destijds, eerlijks is eerlijk, meestal beter niet als buren kon hebben. Gemeenteraadsleden produceerden in de vorige eeuw aaneengesloten klachtenreeksen over hun misdragingen.

Volledig scherm Slechte leefomstandigheden op woonwagenkamp Zevenbergen (Vorstengrafdonk) in de jaren vijftig. © Stadsarchief Oss

Vorstengrafdonk

Oss besloot in 1926 het ‘probleem’ te centraliseren op een perceel dennenbos van 45 bij 45 meter langs de gemeentegrens met Heesch. De grond, voor 200 gulden gekocht van de Heesche landbouwer Jan van Haaf, werd voor 164 gulden ‘ingericht’ met palen en 4 rollen prikkeldraad. Het woonwagenkamp Zevenbergen, vanaf 1975 Vorstengrafdonk, was geboren. Prompt protesteerden 25 inwoners van Heesch tegen het stropen van hout, gras en veldvruchten en het laten grazen van paarden in andermans weilanden. De gemeente stelde beter toezicht in het vooruitzicht. Dat was ook elders de aanpak. Maar die hielp zelden. In Megen bijvoorbeeld, werd jaar in jaar uit geklaagd over kippendiefstal, illegaal ‘afweiden’ van paarden en vernielingen. De locatie voor de (enkele) woonwagens veranderde, maar de overlast bleef. Volgens burgemeester Van Vlokhoven zou Megen nooit van de woonwagens afkomen vanwege ‘het gulden onthaal’ dat ze werd geboden.

Volledig scherm Aftrap door korpschef Jean Marie Tans voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd tussen bewoners van het Osse woonwagenkamp en het politieteam Poloss (1950) © Stadsarchief Oss

Voetbalwedstrijd tegen politie

Toch was er soms positief nieuws uit het woonwagenwereldje. Zo oogstte in 1919 een woonwagenbewoner in Haren, lof omdat hij een voerman uit de sloot had geholpen waarin die met paard en kar was beland. Veel later, in 1950, was het ook aangenaam te lezen dat een team van bewoners van Vorstengrafdonk op het TOP-terrein een vriendschappelijk voetbalwedstrijd speelde tegen een team van politievereniging Poloss. De fanatieke woonwagenbewoners speelden in hun dagelijkse kloffie, de agenten in voetbaltenue. De politie won met 4-3. Een vorm van gerechtigheid?

Volledig scherm De elftallen van bewoners van het Osse woonwagenkamp en het politieteam Poloss, om en om in een rij voor hun voetbalwedstrijd (1950). © Stadsarchief Oss